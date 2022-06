Sala Lan, esistono dei franchising?

Seppure l’avvento dei giochi online ne abbia fatto diminuire la presenza, ancora oggi le sale giochi sono dei luoghi molto frequentati. Ecco allora che aprire una sala LAN può rivelarsi ancora oggi un’attività proficua e soddisfacente.

Nell’aprire una sala LAN bisognerà però considerare diversi fattori.

La prima cosa da fare è dotarsi di un luogo molto ampio, in una zona centrale e frequentata, magari vicina ad altri luoghi ad alta affluenza (come centri commerciali).

Poi bisogna mettersi in regola con i diversi adempimenti burocratici, vale a dire:

l’apertura della Partita IVA

l’iscrizione alla Camera di Commercio e al Registro delle imprese

l’iscrizione all’INPS e INAIL

la dichiarazione di inizio attività (SCIA) al Comune nel quale si apre l’attività

l’autocertificazione antimafia per l’inserimento di giochi, gratta e vinci e slot machine

il certificato della ASL e del corso per la prevenzione degli incendi

Nel computo dei costi per l’apertura di una sala LAN bisogna considerare sia quelli legati alle pratiche burocratiche ma anche quelli legati ai locali, ai giochi, alle attrezzature e alle licenze.









Un investimento iniziale adeguato può essere di 80 mila euro ma ovviamente i costi iniziali dipendono dalla grandezza della sala giochi e dei giochi che si vogliono mettere dentro.

Non tutti hanno la possibilità di partire con questo grande investimento, per questo può essere consigliabile affiliarsi ad una sala LAN in franchising in modo da risparmiare sulle spese iniziali di avvio e nel percorso di sviluppo dell’attività.

In questo modo l’imprenditore potrà minimizzare il costo dell’investimento e, con l’appoggio della rete, entrare direttamente nel sistema senza dover garantire il capitale sociale minimo.

Quindi l’imprenditore dovrà solo cercare un luogo in cui aprire la sua sala LAN e poi affidarsi all’esperienza e al know how del franchisor, nonché alla forza commerciale di un marchio noto, conosciuto al pubblico e già sperimentato. Un modo nuovo di lavorare in proprio con un progetto giovane e dinamico per chi vuole mettersi in gioco.