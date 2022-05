Sala Lan, come aprirne una

Una sala Lan è una sala giochi dove tutti gli appassionati di gaming possono riunirsi per giocare partite virtuali, organizzare tornei, giocare ai videogiochi o anche prendere un drink insieme. Un nuovo modello per iniziare la propria attività online.

Un posto di ritrovo per stare insieme ad amici e parenti

In una sala Lan possono essere ospitati computer da gaming, PS4 pro, Nintendo Switch, sale caster per gli streaming e altri giochi. Quindi tante attrezzature che devono essere poste all’interno di una grande sala.

La prima cosa da fare per aprire una sala Lan è dotarsi di un luogo abbastanza grande che possa contenere tutte queste cose e che si trovi in una zona di passaggio, magari vicina ad altri luoghi di aggregazione, come un centro commerciale.

Poi bisognerà seguire un rigido iter burocratico, previsto ogni volta che si voglia aprire un'attività.









Quindi in pratica aprire la partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate, procedere all’Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Ancora, pagare i diritti SIAE e, se il locale può ospitare più di 100 persone al suo interno, richiedere anche il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

In alcune regioni è previsto che bisogni adempiere anche a quanto previsto dalle norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo.

Infine va presentata la SCIA, cioè la Segnalazione certificata di inizio attività, presso lo sportello SUAP del Comune di competenza.

Per quanto riguarda i costi per l’apertura di una sala Lan, nel computo bisogna considerare, oltre alle attrezzature e ai giochi, anche l’affitto o l’acquisto del posto in cui si dovrà aprire la sala giochi.

Altre voci di costo possono essere legate alla pubblicità (per far conoscere la nuova attività) e agli stipendi per i dipendenti.

Si tratta di un investimento iniziale che dipende dalla grandezza della sala Lan e dalle attrezzature che si vogliono mettere dentro ma che in genere è all’incirca di 80 mila euro iniziali.