Pensione per cani, che spazi servono?

Negli ultimi tempi stanno spopolando le pensioni per cani, dei luoghi dove i padroni possono lasciare i propri cani se non possono portarli con se in vacanza o durante i propri viaggi. La pensione per cani è totalmente differente dal dog sitter che invece accudisce il cane durante la giornata, magari quando i proprietari degli animali sono al lavoro.

Aiuto attivo contro l’abbandono dei cani

Queste strutture stanno limitando di molto il fenomeno dell’abbandono dei cani che avviene soprattutto in estate.

Inoltre hanno dei prezzi molto convenienti e i padroni hanno la certezza che i propri amici a 4 zampe verranno trattati con amore e avranno tutte le attenzioni che meritano, fino al ritorno dal proprio viaggio.

Per aprire una pensione per cani occorre seguire un preciso iter burocratico ma è anche necessario avere una struttura che ottenga la certificazione di idoneità da parte della Asl.









La struttura deve trovarsi a 500 metri dal centro abitato, ed essere dotata di rete elettrica, idrica e di fognature adeguate.

Infatti la pensione per cani deve avere certi spazi perché deve prevedere una zona per lo sgambettamento e il gioco tale da poter permettere ai cani di trascorrere almeno due ore al giorno e fare una passeggiata.

Sala dedicata al primo soccorso

Inoltre ci deve essere una sala dedicata al primo soccorso nel caso di ferite dei cani e dotata anche di una vasca per il lavaggio e il servizio di toelettatura.

Eventualmente si può pensare di avere una stanza o un magazzino per gli attrezzi e i mangimi.

Ovviamente la pensione per cani, oltre a queste aree e stanze che abbiamo visto, deve avere almeno 30-40 box per accogliere i cani, che devono avere dimensioni diverse: circa 2 mq per i cani di piccola taglia e circa 4-5 mq per i cani di grandi dimensioni (ma si può arrivare anche a 9 mq).

Ogni box deve essere costruito con materiali isolanti, essere ben riscaldato, ed essere dotato di sistema di scolo, avere accesso all’acqua corrente e ovviamente esser pulito costantemente.