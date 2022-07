Pensione per cani, si può fare in case private?

Chi ha un cane non lo fa solo perché ha una grande passione per gli animali ma anche perché sa di avere la responsabilità di badare a lui con amore e attenzione.

Sono tante le persone che, durante le vacanze estive, portano in viaggio con se il proprio amico a 4 zampe. Altri, invece, si dimenticano delle loro responsabilità e li abbandonano.

Il fenomeno dell’abbandono dei cani

Infatti, purtroppo, il fenomeno dell’abbandono dei cani in estate è sempre molto frequente.

Ecco perché, per limitare questo fenomeno, da qualche anno sono nate le pensioni per cani, dei posti in cui si possono lasciare i propri cani per tutta la durata del proprio viaggio.









Si tratta di posti accoglienti e con personale preparato a badare ai propri amici a 4 zampe nel periodo della propria assenza. Queste strutture, secondo il Piano regolatore del Comune, devono trovarsi in periferia, ad almeno 500 metri dal centro abitato.

Inoltre devono avere determinate caratteristiche e dimensioni, proprio da consentire tutti i comfort ai cani. La struttura deve essere poi fornita di rete elettrica, idrica e di fognature adeguate.

Ci devono essere dei box

Ci devono essere dei box di dimensioni diverse per accogliere cani di taglie diverse: circa di 2 mq per i cani di piccola taglia e circa di 4-5 mq per i cani di grandi dimensioni (ma si può arrivare anche a 9 mq).

Inoltre nella pensione per cani ci deve essere una zona per lo sgambettamento e il gioco, tale da poter permettere ai cani di trascorrere almeno due ore al giorno e di fare una passeggiata.

Ci deve essere poi una sala dedicata al primo soccorso nel caso di ferite dei cani e dotata anche di una vasca per il lavaggio e il servizio di toelettatura.

Eventualmente si può pensare di avere una stanza o un magazzino per gli attrezzi e i mangimi. Date tutte queste caratteristiche, non è possibile aprire una pensione per cani in case private.