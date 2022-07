Pensione per cani, quanto costa un soggiorno?

Chiunque stia per partire per le vacanze ma non abbia la possibilità di portare con se il proprio amico a 4 zampe, può considerare come soluzione temporanea (per tutta la durata del viaggio) di lasciare il proprio cane in una pensione per cani una realtà differente dal dog sitter che invece si occupa del cane nel giornaliero.

Una pensione per cani è infatti una struttura accogliente pensata per dare ai cani tutte le attenzioni e l’amore che meritano quando i propri padroni non ci sono.

Il soggiorno in una struttura del genere non è molto costoso, e questo rende questa la migliore soluzione per stare tranquilli quando si è in viaggio o in vacanza.

Vediamo quanto costa un soggiorno qui.

Le tariffe possono cambiare notevolmente a seconda:









del tipo di pensione (normale o di lusso); le pensioni di lusso hanno extra come la poltrona in pelle, il letto privato, la webcam per parlare con i padroni, cibo gourmet e grandi spazi per stare all’aperto

del periodo

della durata di permanenza

del luogo in cui si vive

della taglia del cane

Comunque il costo per una notte in una pensione per cani va dai 30 ai 50 euro (ma si può arrivare anche a più di 80 euro a notte in una pensione di lusso).

Le tariffe settimanali sono di circa 150 euro (che vanno dai 400 ai 600 euro a settimana in una pensione di lusso) mentre quelle mensili di 500 euro (che possono andare dai 1000 ai 6000 euro al mese in una pensione di lusso).

Nel caso in cui si abbia bisogno della pensione per più di un cane, allora è possibile che venga applicato un piccolo sconto alla tariffa giornaliera, settimanale o mensile.

Inoltre, se durante la permanenza nella pensione per cani si vogliono ricevere dei servizi aggiuntivi, come la toelettatura, si dovranno considerare costi aggiuntivi che vanno dai 15 ai 50 euro.