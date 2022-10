Pensione casalinga 2022, quanto si prende al mese?

La pensione casalinga 2022 è la pensione che possono richiedere caregiver familiari uomini e donne, casalinghe e chiunque svolga un lavoro per la cura dei componenti della famiglia. Ricordiamo che è sempre possibile verificare la situazione dei contributi sul sito dell’INPS.

Come?

Iscrivendosi in maniera del tutto facoltativa al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

Importante è:

avere un’età compresa tra i 16 e i 56 anni

non essere titolari di pensione o forme di lavoro retribuito (ma è possibile lavorare in part time purché senza poter maturare una pensione minima)

La domanda per ottenere la pensione casalinga 2022 si fa online sul sito INPS e viene accolta in automatico.









Non appena si riceveranno i bollettini postali si potranno versare i contributi e, una volta raggiunti 5 anni di contributi, si potrà richiedere, a seconda dei casi, una pensione di invalidità o una pensione di vecchiaia.

Quanto si prende al mese?

Ogni mese la casalinga può decidere di versare una certa somma come contributo (non inferiore a 25,82 euro mensili). Si raggiunge un anno di contributi con circa 310 euro di contributi versati.

L’importo della pensione casalinga 2022 dipenderà dai contributi versati: ad esempio con 35 anni di contributi minimi si può ottenere una pensione di mille euro mensili.

Comunque l’importo della pensione viene determinato in base al metodo di calcolo contributivo, tenendo conto anche della rivalutazione periodica da parte dell’ISTAT del PIL.

La formula per il calcolo della pensione casalinga 2022 è questa:

Assegno pensione casalinghe = (montante contributivo * coefficiente di rivalutazione) / 13 (mensilità).

Supponiamo che la casalinga abbia 60 anni e abbia versato in tutto, nel corso degli anni, contributi per un importo totale di 20.000 euro, allora 20.000 rappresenta il montante su cui applicare il coefficiente privato dalla propria età (che nel caso di 60 anni è 4,661%).

La casalinga avrà diritto ad una pensione pari a 932,20 euro.