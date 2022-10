Pensioni 2022, dopo quanti anni di lavoro si può fare richiesta

Quello delle pensioni è sempre un argomento “spinoso”, con diverse riforme che di anno in anno cambiano o introducono qualcosa. Sono tanti i lavoratori che allora si chiedono, dopo tanti anni di lavoro, quando arriverà il momento per loro di andare in pensione. Ricordiamo che è sempre possibile verificare i contributi sul sito dell’INPS.

Per il 2022 dopo quanti anni di lavoro si può fare richiesta di pensione?

Nella Legge di bilancio 2022 sono state sancite:

la proroga dell’APE sociale, cioè l’anticipo pensionistico a 63 anni, con un prestito bancario agevolato, garantito gratuitamente ad alcune categorie (APE SOCIALE)

la proroga per Opzione Donna

l’ampliamento dei contratti di espansione alle aziende con 50 o più dipendenti

un fondo per il pensionamento dei lavoratori di PMI in crisi

Anche per il biennio 2021-2022 l’età fissata per poter richiedere la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni, a cui bisogna affiancare 20 anni di contributi.

È prevista anche la pensione di vecchiaia con soli 5 anni di contributi effettivamente versati, non precedenti il 1996 (esclusi i figurativi), e che si può ottenere nel 2022 a 71 anni.









Per quanto riguarda l’età per accedere alla pensione anticipata, dipende dalla tipologia:

per quella ordinaria per i lavoratori iscritti alle gestioni INPS, sono sufficienti 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini oppure 41 anni e 10 mesi di contributi versati per le donne

per i lavoratori iscritti alle gestioni INPS, sono sufficienti 42 anni e 10 mesi di contributi versati per gli uomini oppure 41 anni e 10 mesi di contributi versati per le donne per l’ APE SOCIALE sono necessari 63 anni compiuti, almeno 30/36/32 di contributi (in base alla categoria)

sono necessari 63 anni compiuti, almeno 30/36/32 di contributi (in base alla categoria) con il pensionamento anticipato dei cosiddetti “lavoratori precoci” (con almeno 1 anno di contributi versati prima dei 19 anni di età), la pensione si può avere a qualsiasi età ma con 41 anni di contributi versati

(con almeno 1 anno di contributi versati prima dei 19 anni di età), la pensione si può avere a qualsiasi età ma con 41 anni di contributi versati con Opzione donna, riservata alle lavoratrici con 35 anni di contribuzione (con esclusione dei contributivi figurativi), è possibile andare in pensione a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome