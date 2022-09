Scuole di formazione 2022, da che età si possono frequentare

Frequentare un corso presso una delle scuole di formazione presenti in Italia può essere una buona opportunità per tanti giovani che vogliono immettersi nel mondo del lavoro o migliorare le proprie competenze e capacità in uno specifico settore.

Le scuole di formazione possono impartire diversi tipi di corsi:

i corsi di qualifica professionale , che si rivolgono a coloro che hanno conseguito una laurea oppure un diploma

, che si rivolgono a coloro che hanno conseguito una laurea oppure un diploma i corsi di formazione professionale individuale che invece si propongono di impartire nozioni e esperienza a chi li frequenta

I corsi professionali sono gratuiti e tutti possono fare richiesta.

Tuttavia nel bando potrebbero essere previsti dei requisiti, ad esempio un età minima o un’età massima; alcuni poi potrebbero essere rivolti solo ai disoccupati mentre altri a tutti.

Ma da che età si possono frequentare le scuole di formazione 2022?

Si possono frequentare sin dai 14 anni: infatti, i ragazzi che hanno finito le scuole possono, invece che le scuole superiori, frequentare un corso di formazione professionale di 3 anni.

Dopo la fine del corso potranno entrare direttamente nel mondo del lavoro.

Solitamente per il primo anno, i ragazzi devono iscriversi a un Istituto Professionale, poi possono decidere se proseguire la propria formazione completando il triennio presso lo stesso Istituto Professionale o presso un Ente di formazione professionale accreditato dalla propria regione.

Con la qualifica professionale conseguita potranno accedere facilmente al mondo del lavoro oppure, se vogliono, proseguire gli studi dopo i 3 anni di corso.

In particolare potranno frequentare fino al quinto anno l’Istituto Professionale e conseguire così un diploma.

Altri corsi offerti dalle scuole di formazione 2022 potrebbero essere invece rivolti ai cittadini dai 18 anni in su, ad esempio coloro che hanno terminato le scuole superiori oppure il percorso universitario.