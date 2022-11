Corsi di formazione regionali, c’è un età definita per partecipare?

Come dice il nome stesso, i corsi di formazione regionale sono dei corsi organizzati direttamente dalle regioni o da enti che sono da loro riconosciuti.

Questi corsi rappresentano un’opportunità molto interessante per tanti giovani che vogliono acquisire o potenziare le proprie competenze in diversi settori o ambiti, per arricchire il proprio curriculum vitae grazie all’attestato che conseguiranno dopo aver frequentato tali corsi.

Sono spesso gratuiti e pensati per disoccupati e inoccupati, oppure convenzionati e tenuti da docenti esperti del settore.

Oppure possono essere pensati per coloro che hanno perso il lavoro oppure per coloro che hanno appena terminato gli studi e hanno bisogno di fare esperienza pratica nel settore in cui si sono diplomati o laureati.









Infatti distinguiamo tra:

corsi di formazione professionale , ideati per chi vuole trovare lavoro e deve ancora acquisire determinate competenze: ad esempio per chi si deve orientare nel mondo del lavoro ed in genere per i più giovani, oppure per chi debba ancora imparare un lavoro

, ideati per chi vuole trovare lavoro e deve ancora acquisire determinate competenze: ad esempio per chi si deve orientare nel mondo del lavoro ed in genere per i più giovani, oppure per chi debba ancora imparare un lavoro corsi di aggiornamento o riqualificazione professionale della regione, ideati per chi ha già un lavoro, ma voglia migliorare le sue skills e le sue competenze per crescere o per cambiare settore

Molti corsi di formazione regionali prevedono un’indennità di partecipazione giornaliera per i partecipanti e, per ottenere l’attestato, occorre partecipare ad un alto numero di lezioni (ad esempio al 70% del monte complessivo di ore).

Quando si decide di voler partecipare a dei corsi di formazione regionali, la prima cosa da fare è consultare i diversi bandi ufficiali della regione, in modo da trovare il corso di formazione più in linea con le proprie esigenze e ambizioni.

In questi bandi sono racchiuse tutte le informazioni circa i corsi ma anche tutti i requisiti da possedere per parteciparvi.

Tra questi, vi potrebbe essere il requisito anagrafico, cioè il possesso di un’età definita per partecipare.

Spesso è richiesto di essere maggiorenni per poter partecipare oppure di avere una certa età massima.