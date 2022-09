Scuole di formazione 2022, quanto durano in media

Per migliorare le proprie competenze, per acquisire nuove skills necessarie per entrare nel mondo del lavoro o per fare esperienza pratica: questi e molti altri possono essere i motivi che spingono a frequentare una scuola di formazione nel 2022.

Diversi sono i corsi

Diversi sono i corsi che vengono impartiti nelle scuole di formazione e questi possono variare in base all’ente o alla scuola di formazione.

Di conseguenza anche la durata dei corsi può essere diversa.

Ad esempio, se si parla dei corsi professionali destinati agli studenti che terminano le scuole medie, questi hanno una durata di 3 anni.









Infatti, in questo caso per il primo anno, i ragazzi devono iscriversi a un Istituto Professionale, poi possono scegliere se proseguire la propria formazione completando il triennio presso lo stesso Istituto Professionale o presso un Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione.

Con la qualifica professionale conseguita potranno immettersi direttamente nel mondo del lavoro oppure decidere di proseguire gli studi fino al quinto anno presso l’Istituto Professionale.

In questo modo conseguiranno un diploma che consentirà loro di “vendersi” meglio nel mondo del lavoro.

Gli altri corsi offerti dalle scuole di formazione

Gli altri corsi offerti dalle scuole di formazione (come quelli da OSS, da contabile e così via) possono avere una durata diversa a seconda del bando che viene pubblicato.

Possono durare 300 o 600 o 1000 ore o anche di più.

Inoltre possono prevedere un periodo di stage finale in azienda, che può durare ad esempio 3 o 6 mesi, e che permette di fare anche esperienza pratica di quanto appreso durante i corsi in maniera teorica.

Quindi in ogni caso i corsi impartiti dalla scuole di formazione rappresentano un’ottima opportunità sia per i disoccupati, sia per gli studenti che hanno appena concluso la scuola o l’Università o per chiunque voglia apprendere nuove competenze spendibili nel mondo del lavoro.