Pensione casalinga 2022, come funziona la richiesta

Le casalinghe possono andare in pensione e percepire una pensione, iscrivendosi all’apposito Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, predisposto dall’INPS e versando i contributi.

Possono iscriversi a questo fondo le persone che non siano titolari di pensione o forme di lavoro retribuito oppure che lavorino in part-time senza poter maturare una pensione minima.

Inoltre devono avere un’età compresa tra i 16 e i 65 anni.

Come funziona la richiesta?

La richiesta per la pensione casalinga 2022 si può fare sul sito INPS compilando la domanda tramite il modulo apposito e inviandolo all’INPS:









online sul sito INPS

tramite raccomandata con ricevuta di ritorno

chiamando il call center al numero 803164 da rete fissa o al numero a pagamento secondo il proprio gestore telefonico 06164164 da rete mobile

consegnandolo a mano in un ufficio INPS territorialmente competente

rivolgendosi ad uno dei patronati riconosciuti dalla legge che prestano assistenza gratuita ai lavoratori o a qualsiasi intermediario riconosciuto

Appena si riceveranno i bollettini postali, si potranno iniziare a versare i contributi, che non hanno un importo fisso, ma che devono essere di almeno 25,82 euro al mese.

Un anno di contribuzione si ottiene versando circa 310 euro (309,84 euro).

Una volta raggiunti almeno 5 anni di contributi, le casalinghe possono accedere:

alla pensione di inabilità , riservata a coloro che abbiano una invalidità accertata a qualsiasi attività lavorativa

, riservata a coloro che abbiano una invalidità accertata a qualsiasi attività lavorativa alla pensione di vecchiaia, a patto di aver compiuto almeno 57 anni d’età, oppure 65 anni nei casi in cui i versamenti non risultino sufficienti a maturare un assegno previdenziale pari almeno all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 20%.

Per quanto riguarda l’importo della pensione casalinga 2022, dipende dai contributi versati.

Ad esempio con 35 anni di contributi minimi si percepirà una pensione di circa 1000 euro.