Casalinga, a quanti anni si può andare in pensione?       

Una casalinga non svolge attività lavorativa ma si occupa di svolgere le faccende domestiche in casa propria. Si tratta di “lavori” di diverso genere come: fare la spesa, cucinare, tenere in ordine e pulita la casa, fare le lavatrici e molto altro. Ricordiamo che sul sito dell’INPS è possibile verificare e controllare i contributi versati.

Come tale, anche la casalinga può andare in pensione.

Infatti è prevista per loro la pensione casalinghe.

Ottenere la pensione da casalinga

Per ottenerla bisogna iscriversi al “Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, pensato proprio per casalinghe, per caregiver familiari uomini e donne e per chi svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia.









Possono iscriversi a tale fondo le casalinghe che non siano titolari di pensione o forme di lavoro retribuito oppure che lavorino part-time senza poter maturare una pensione minima.

La domanda per la pensione casalinga si fa online sul sito INPS e viene accolta in automatico. Si potranno così iniziare a versare i contributi non appena si ricevono i bollettini postali a casa.

Per quanto riguarda l’importo del versamento, non c’è un importo fisso ma il minimo sindacabile è di circa 26 euro al mese. Un anno di contribuzione si ottiene con il versamento di circa 310 euro.

Un volta maturati almeno 5 anni di contributi, le casalinghe possono percepire la pensione, che può essere:

una pensione di inabilità , riservata a coloro che abbiano una invalidità accertata a qualsiasi attività lavorativa

, riservata a coloro che abbiano una invalidità accertata a qualsiasi attività lavorativa una pensione di vecchiaia

A proposito della pensione di vecchiaia per casalinghe, a quanti anni si può andare in pensione?

È necessario aver compiuto 57 anni oppure 65 anni nei casi in cui i versamenti non risultino sufficienti a maturare un assegno previdenziale pari almeno all’importo dell’assegno sociale maggiorato del 20%.

L’importo percepito dalla casalinga come pensione varia in base ai contributi versati: ad esempio con 35 anni di contributi minimi si può ottenere una pensione di circa 1000 euro.