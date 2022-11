Avviare un’attività commerciale in casa, è possibile?

Chiunque voglia aprire un’attività commerciale ma non ha la possibilità di acquistare o affittare un locale ad hoc, può decidere di avviarla in casa. La legge stabilisce che è possibile aprire in casa un negozio per vendite online di prodotti e servizi, sia a livello locale che internazionale e iniziare un percorso di lavoro in proprio tra le mura domestiche.

Rispettare tutte le normative vigenti

L’importante è che vengano rispettate tutte le normative vigenti relative all’attività da avviare e che si ottengano tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie.

È molto di moda ultimamente aprire attività commerciali in casa che consistano nella vendita di prodotti alimentari, ad esempio una pasticceria casalinga.

In questo caso, secondo la normativa vigente, è necessario che in casa ci sia una cucina per effettuare le preparazioni e un magazzino per conservare i vari ingredienti e prodotti intermedi.









Ovviamente i locali devono rispettare tutte i requisiti igienico sanitari del settore.

Generalmente, comunque, nel caso in cui l’attività commerciale che si voglia aprire in casa non superi una superficie di 250 mq, allora non è necessario richiedere la licenza al Comune.

Tuttavia è necessario informarsi sulla documentazione da presentare al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune presso cui si ha intenzione di aprire il negozio e quindi preparare i documenti richiesti.

Quindi, per aprire un negozio in casa, bisognerà:

presentare la Scia (Segnalazione Certificata di inizio Attività) se il locale è di massimo 250 mq (che diventano 150 se il Comune non supera 10.000 abitanti)

richiedere la licenza, se il negozio supera i 250 mq di superficie

per aprire un negozio di alimentari, frequentare un corso SAB (Somministrazione Alimenti e Bevande) generalmente organizzato da aziende private o dal Comune/Regione

effettuare eventuali lavori edilizi di adattamento della casa a negozio

Comunque è bene informarsi sulle altre autorizzazioni e licenze richieste al proprio Comune di residenza in base al negozio specifico che si intende aprire in casa.