Assistenza smartphone, come iniziare questa attività     

Quando si rompe il nostro smartphone o abbiamo necessità di far sostituire batteria o display, ci rivolgiamo ad un professionista che lavori in un centro assistenza smartphone.

Al giorno d’oggi tanti ragazzi e tante ragazze hanno come ambizione, anche per via dei guadagni interessanti, proprio quella di aprire un negozio di assistenza smartphone.

Ma come iniziare questa attività?

Prima di tutto, per poter iniziare un’attività del genere, bisogna avere le necessarie competenze tecniche in tema di smartphone, soprattutto di quelli sul mercato.

Può essere consigliabile specializzarsi anche nella riparazione dei tablet.









Per farlo, se si hanno già delle competenze di base, possono essere sufficienti i tutorial sul web, anche in lingua straniera, e la voglia continua di aggiornarsi e apprendere nuove cose.

Altrimenti si possono seguire dei corsi, online o di persona, per assistenza smartphone.

Dal punto di vista burocratico

Dal punto di vista burocratico, bisognerà invece aprire una Partita IVA e iscrivere l’attività al Registro delle imprese.

Quindi comunicare l’inizio dell’attività al proprio comune e aprire una posizione INPS e INAIL.

Ovviamente bisognerà avere a disposizione un locale con uno spazio per accogliere i clienti e un magazzino in cui custodire gli strumenti e i pezzi di ricambio per le riparazione.

Meglio scegliere una location in cui ci sia passaggio di gente oppure all’interno di un centro commerciale.

Non deve essere un locale molto grande ma è importante che rispetti tutti i requisiti della normativa igienico sanitaria vigente.

Il costo iniziale per avviare un centro di assistenza smartphone è in media di 20 mila euro, che comprendono la dotazione strumentale.

Infatti in genere gli attrezzi per la diagnostica degli smartphone costano intorno ai 10 mila euro.

A questi bisogna aggiungere i costi per le forniture dei pezzi di ricambio, le spese di gestione del locale, l’arredamento, gli stipendi degli eventuali colleghi e le spese di natura amministrativa.