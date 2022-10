Assistenza smartphone, ci sono corsi da fare?

Lo smartphone è uno degli oggetti più indispensabili ai giorni nostri: ci serve per mantenere i contatti con amici, parenti e colleghi, per fare fotografie, per lavorare, per raggiungere i posti che desideriamo e molto altro.

Quando si rompe oppure la batteria perde la sua disponibilità oppure il display si graffia, ci sentiamo persi se non abbiamo un posto in cui farlo riparare.

Centro di assistenza smartphone

Ecco allora che conoscere un centro di assistenza smartphone può fare al caso nostro.

Sono tante le persone che decidono di aprirne uno, un lavoro molto gettonato negli ultimi anni con ottime possibilità di guadagno.









Spesso sono appassionati di smartphone e imparano le competenze necessarie sul web oppure tramite dei corsi ad hoc.

Infatti esistono corsi di assistenza smartphone sia online che dal vivo che permettono di diventare esperti nella riparazione di smartphone e tablet.

Durante questi corsi vengono impartite ai corsisti le conoscenze necessarie per essere autonomi durante le riparazioni dei guasti più frequenti di smartphone e tablet in commercio.

Fra le materie oggetto del corso ci sono:

riparazioni e sostituzioni di componenti presenti sulla mainboard (sostituzione display, flat, batterie integrate, microfoni, altoparlanti, lettori SIM, ecc)

diagnosi avanzate su scheda madre con gli schemi elettrici tramite l’utilizzo del tester, dell’alimentatore da banco e l’uso del tool ZXW

microsaldatura e reballing componenti SMD e IC tramite microscopio e stazione saldante JBC

rigenerazione vetri Iphone e Samsung compresi quelli curvi

ripristino firmware danneggiati di tutte le marche

Molti corsi, poi, prevedono la consegna al corsista del materiale necessario per effettuare le riparazioni, da utilizzare nel proprio negozio di assistenza smartphone oppure a casa propria o alle dipendenze di qualcuno.

Infatti, grazie a questi corsi, si potrà, sin da subito avviare la propria attività di assistenza e riparazione smartphone, allargarla, offrendo anche questo servizio, oppure avere più competenze per lavorare presso centri di assistenza smartphone o negozi di informatica ed elettronica.