Assistenza smartphone, le pratiche burocratiche    

Aprire un centro di assistenza smartphone rappresenta un’opportunità lavorativa molto interessante per tantissimi ragazzi e ragazze che al giorno d’oggi passano molto tempo al cellulare e hanno la passione per questi dispositivi elettronici.

Per iniziare questa attività

Per iniziare questa attività bisogna seguire delle pratiche burocratiche precise:

aprire la Partita IVA scegliendo il codice ATECO 95.11.00 (riparatore di periferiche, pc e stampanti) oppure quelli più specifici 95.11.01 e 95.11.12 (riparazione apparecchiature telefoniche e di sorveglianza), trasmettendo il modello AA9/12 all’Agenzia delle entrate

Poi, poiché il riparatore di smartphone svolge un’attività artigianale, deve adempiere ad altri obblighi:

iscrivere l’attività alla Camera di commercio, tramite un professionista abilitato o dal portale starweb; contestualmente iscrivere l’attività all’albo artigiani del Registro imprese

aprire una PEC, dato che dal 30 giugno 2013 è obbligatoria per artigiani e commercianti

iscriversi all’INPS, sezioni artigiani e commercianti

iscriversi all’INAIL (infatti entro 30 giorni dall’iscrizione e inizio attività, bisogna fare l’iscrizione all’ente per la previdenza sociale a cui gli artigiani sono obbligati)

Altre pratiche burocratiche non obbligatorie sono:

stipulare una polizza assicurativa contro furti e incendi

creare un sito Internet per far conoscere la propria attività ed eventualmente prenotare delle riparazioni

frequentare dei corsi di aggiornamenti o per ampliare le proprie conoscenze e competenze

Quanto al locale in cui svolgere l’attività, è sufficiente un piccolo locale in cui poter accogliere i clienti e avere un magazzino con tutti gli strumenti e i componenti per riparare gli smartphone.









Non è tanto lo spazio che serve (è sufficiente un piccolo locale) quanto la posizione della location che deve essere in una zona di passaggio della gente, ad esempio all’interno di un centro commerciale, o comunque in un posto accessibile e in cui ci sia possibilità di parcheggio.

Inoltre deve rispettare tutti i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.