Riparazione computer, quanto costa aprire un centro    

Avviare un’attività di riparazione computer può essere un’ottima idea lavorativa per tutti coloro che abbiano la passione per i pc e per l’informatica.

Per farlo, oltre ad avere le competenze tecniche necessarie e seguire un preciso iter burocratico, bisogna ovviamente avere il denaro necessario per iniziare questa attività.

Ma quanto costa aprire un centro riparazione computer?

Il costo iniziale per avviare questo genere di attività è di circa 30-40 mila euro, a seconda che si abbia già o meno un locale in cui lavorare.

Il locale, in tal senso, deve essere sufficientemente grande da poter accogliere i clienti e da avere un magazzino in cui effettuare le riparazione e tenere gli strumenti e i pezzi di ricambio.









Meglio se il locale si trova in una zona di grande passaggio di gente.

Infatti, nel costo iniziale per aprire un centro riparazione computer bisogna considerare:

l’eventuale canone di locazione di un locale di piccole dimensioni

il costo degli strumenti di diagnostica

il costo delle forniture dei pezzi di ricambio

le spese di gestione del locale, ad esempio la bolletta per l’elettricità

l’arredamento

gli stipendi degli eventuali dipendenti

le spese di natura amministrativa come quelle legate all’apertura della Partita IVA e alle altre pratiche burocratiche per iniziare l’attività

la creazione del sito web con possibilità di prenotare riparazioni ed assistenza anche a domicilio, per l’advertising online ed offline

Se non si dispone del denaro sufficiente per aprire il proprio centro, si potrà ricorrere ad un finanziamento (prestito o mutuo).

Altrimenti si può aderire ad un franchising, avvalendosi dell’esperienza e del know how di un brand già conosciuto ma anche di altri vantaggi come: migliori prezzi di fornitura, dilazioni di pagamento o merce in conto vendita, prezzi agevolati per l’allestimento del locale e ovviamente formazione e assistenza da parte di chi ha più esperienza.