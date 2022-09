Riparazione computer, ci sono corsi da fare?  

Sono tanti i ragazzi e le ragazze che studiano informatica o che semplicemente hanno la passione per i computer e decidono di crearsi un lavoro aprendo un centro riparazione computer.

Per iniziare un’attività del genere

Per iniziare un’attività in proprio del genere, è necessario avere le giuste competenze sugli strumenti da usare durante le riparazioni e sulle tecniche per riparare computer diversi.

Per questo motivo si possono frequentare dei corsi ad hoc, che possono essere online o a distanza oppure in aula e che rilasciano degli specifici attestati.

Al termine di questi corsi, lo studente potrà aprire il proprio centro riparazione computer e lavorare come tecnico hardware e software.









Generalmente questi corsi prevedono una parte teorica e ovviamente una parte pratica, partendo da conoscenze di base, in modo che tutti, anche coloro che non “conoscono” ancora i pc, possano diventare tecnici informatici in grado di riparare computer.

Le materie oggetto di corso sono dunque:

caratteristiche generali di un PC (identificazione hardware e software)

i componenti di un PC (CPU, scheda madre, porte, periferiche…)

smontaggio e assemblaggio dei componenti: CPU, memoria RAM, scheda madre, scheda grafiche, memorie di massa, interfacce e bus di collegamento memorie di massa, CASE e alimentatori, overclocking, configurazione RAID per hard disk e NAS

scelta dei componenti da sostituire

segnalazioni acustiche

manipolazione dei parametri BIOS/UEFI

identificazione guasti HARDWARE di un pc che non parte

cenni sui sistemi operativi (struttura, task e servizi, programmi, file sistema, schemi di partizione, multiboot, ripristino di un computer)

installazione dei principali sistemi operativi

riparazione e risoluzione dei problemi software

software e procedure di controllo remoto

Chi non vuole seguire corsi ma ha già una buona base di conoscenza dei computer, può seguire dei tutorial online, ad esempio su YouTube, per conoscere le tecniche di riparazione, installazione software e molto altro in maniera totalmente gratuita, quando e dove vuole.