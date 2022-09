Riparazione computer, che guadagni ci sono?

Il computer è uno strumento di lavoro e di svago davvero essenziale e, quando si rompe o si danneggia, è ideale avere a disposizione un centro riparazione computer affidabile al quale consegnarlo per aggiustarlo.

Quindi, al giorno d’oggi, può essere una buona idea, per chiunque sia appassionato di informatica e computer, e abbia le giuste competenze, aprire un centro riparazione computer e iniziare questa attività lavorativa in proprio.

Per farlo è necessario avere a disposizione un locale abbastanza grande in cui avere uno spazio per accogliere i clienti e un magazzino in cui tenere gli strumenti e i pezzi di ricambio per le riparazioni.

Quindi seguire tutto l’iter burocratico che prevede fondamentalmente:









aprire la Partita IVA

iscrivere l’azienda alla Camera di commercio

comunicare l’inizio attività al comune in cui si apre l’attività

aprire una posizione INAIL

Ma che guadagni ci sono con un’attività del genere?

Generalmente un tecnico informatico guadagna 30-40 euro all’ora di manodopera.

Tuttavia, per sapere quanti guadagni farà un negozio di riparazione computer, bisogna considerare fattori come il numero di clienti mensili, il tipo di riparazione da fare o anche la città in cui è aperto.

Chiaramente, infatti, un centro riparazioni computer aperto a Milano lavorerà di più rispetto ad un centro aperto in un piccolo paese.

Questo semplicemente perché a Milano c’è più gente a cui potrebbe servire ricevere assistenza.

Inoltre, si otterranno maggiori guadagni laddove il centro riparazione computer sia soggetto ad un buon passaparola.

Se i clienti sono soddisfatti, ne parleranno bene con amici e parenti, e questo favorirà l’aumento della clientela.

Inoltre può essere richiesto ai clienti di lasciare una propria recensione, ad esempio su Google, così che altre persone possano venire a conoscenza del negozio.

Comunque in media un tecnico informatico con meno di 3 anni di esperienza lavorativa guadagna uno stipendio medio complessivo di circa 1250 euro netti al mese.

Un tecnico informatico con 4-9 anni di esperienza, può avere uno stipendio medio di circa 1470 euro, mentre un tecnico esperto con 10-20 anni di esperienza guadagna in media 1800 euro.