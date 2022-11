Attività commerciale in casa, cosa si può aprire?

L’home business è la nuova frontiera per quanto riguarda le attività commerciali e il lavoro in proprio. Consiste nell’aprire un’attività commerciale o comunque avviare un business direttamente a casa propria.

Un tipo di business che consente di raggiungere diversi vantaggi:

sostenere meno spese generali

poter vendere prodotti o servizi sia a livello locale che internazionale

gestire al meglio il proprio lavoro e la propria vita privata

creare un’impresa familiare dove possano partecipare anche i propri parenti

azzerare i costi per gli spostamenti casa-ufficio

avere maggior indipendenza perché il lavoro è autogestito e non si hanno superiori

Ma cosa si può aprire?

Diverse sono le idee di attività commerciali che si possono aprire in casa: ad esempio si può decidere di vendere da casa prodotti acquistati all’ingrosso.

Oppure, chiunque abbia il talento di saper realizzare prodotti fatti in casa (ad esempio di bigiotteria, artigianato, cosmetica, ma anche prodotti alimentari) potrebbe aprire in casa propria un negozio di prodotti fatti in casa, trasformando così un hobby o una passione in un lavoro remunerativo.









Ancora, si può decidere di aprire un business da casa di dropshipping, un altro settore molto di moda negli ultimi anni.

Con il dropshipping in pratica si diventa distributori di prodotti di terzi.

Un’altra attività commerciale molto interessante che si può aprire in casa è un negozio di abbigliamento: chiunque abbia un talento nell’attività sartoriale, può vendere i propri capi di abbigliamento sia offline che online.

Oppure può acquistare capi di abbigliamento già pronti e venderli.

Si passa poi alla vendita da casa con la stampa on demand con cui si possono vendere capi di abbigliamento, oggetti per la casa, articoli da regalo sul quale stampare scritte, foto e quant’altro.

Oltre ai prodotti, la propria attività commerciale in casa può avere ad oggetto anche servizi.

I freelance possono così “vendere” servizi vari in base alle proprie expertise come traduzioni, lezioni di personal training, marketing, social media marketing, design e così via.