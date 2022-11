Fornaio, come aprire un’attività 

Diventare fornaio e aprire una panetteria è il sogno di tanti giovani che hanno voglia di iniziare un’attività soddisfacente e remunerativa, ma soprattutto che hanno voglia di imparare e tanta passione per il mondo del pane e dei lievitati.

Vediamo come aprire un’attività

La prima cosa da fare è redigere un business plan che prenda in considerazione diverse informazioni importanti:

lo scopo del business, il punto in cui si trova attualmente, gli eventuali scenari futuri

l’analisi del mercato

i prodotti e servizi da offrire (ad esempio il tipo di forno che si vuole aprire)

il piano di marketing e vendite (quindi tutte le azioni che riguardano la promozione)

il piano finanziario

Poi si può procedere cercando il posto in cui iniziare la propria attività di fornaio, anche grazie all’ausilio di un agente immobiliare specializzato.

Si può decidere di acquistare l’immobile oppure di affittarlo ma l’importante è che si trovi in una posizione strategica, dove c’è molto passaggio di gente ed eventualmente dove si possa parcheggiare.









Per quanto riguarda la grandezza, deve riuscire a contenere le attrezzature necessarie per la panificazione, come frigoriferi o forni, ma anche le attrezzature e le strumentazioni extra necessarie per la panificazione.

Dal punto di vista burocratico, invece, per iniziare un’attività da fornaio e aprire un panificio occorre prima di tutto aprire una società, nella forma che si desidera.

Quindi:

aprire la Partita IVA

registrare l’attività presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio

inviare la SCIA al proprio Comune di competenza per segnalare l’inizio dell’attività

iscriversi presso INPS e INAIL

Dal punto di vista del locale, invece, bisognerà:

ottenere l’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL locale

completare il corso per l’ottenimento del certificato HACCP (anche per i dipendenti)

ottenere la licenza per la somministrazione di cibo e bevande

completare il corso antincendio per il responsabile della sicurezza del locale

richiedere l’occupazione di suolo pubblico per l’insegna

richiedere il permesso per un posto di carico/scarico davanti al panificio (se necessario)