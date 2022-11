Fornaio, serve l’haccp?

Quando si vuole iniziare il proprio lavoro da fornaio e aprire una panetteria, bisogna tener presenti diversi passaggi da seguire. Prima di tutto trovare un locale che si trovi in una posizione strategica e dove passi molta gente, ma anche che possa contenere tutte le attrezzature e le strumentazioni per lo svolgimento del lavoro, come:

uno o più forni per la cottura del pane e degli altri prodotti

delle teglie e delle griglie da forno

una o più impastatrici professionali

un frigorifero per la conservazione dei prodotti finiti

pentole, scodelle, contenitori e utensili per la manipolazione di creme e lavorati

tavoli da lavoro

un bancone da esposizione ed eventuali vetrine per esporre i prodotti

Poi bisogna adempiere a tutte le pratiche burocratiche, quindi:

aprire una società nella forma che si preferisce

aprire la Partita IVA

registrarsi presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio

inviare la SCIA al proprio Comune di competenza per segnalare l’inizio dell’attività

iscriversi presso INPS e INAIL

Quindi ottenere anche le opportune autorizzazioni per quanto riguarda il locale in cui iniziare l’attività da fornaio, quindi:

ottenere l’autorizzazione sanitaria rilasciata dalla ASL locale

ottenere la licenza per la somministrazione di cibo e bevande

completare il corso antincendio per il responsabile della sicurezza del locale

richiedere l’occupazione di suolo pubblico per l’insegna

richiedere il permesso per un posto di carico/scarico davanti al panificio

Ma quando si apre una panetteria, bisogna anche completare il corso per l’ottenimento del certificato HACCP (anche per i dipendenti).

Infatti la panificazione è un attività successiva alla produzione primaria e pertanto rientra tra le attività soggette all’obbligo sancito dall’art. 5 del Reg. CE 852/04.









Quindi anche un panificio deve avere il proprio manuale Haccp, un documento obbligatorio che deve essere redatto a norma di legge.

Il manuale di autocontrollo di un panificio presenta:

aspetti generali comuni riconducibili alla tipologia di prodotto, il pane (ricetta, produzione, commercializzazione)

