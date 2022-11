Fornaio, ci sono corsi da fare     

Se c’è un alimento che non ci stancheremo mai di mangiare, quello è il pane. Saper fare il pane e declinarlo in diverse tipologie e sapori è un’arte, quella che ogni giorno realizza il fornaio.

Per diventare fornaio

Per diventare fornaio non è sufficiente solo la passione ma anche la voglia di sperimentare e di imparare tecniche e strumenti essenziali per lo svolgimento di questo lavoro.

Un tempo quello del fornaio era un lavoro tramandato di generazione in generazione, dove i più piccoli imparavano dai propri genitori o nonni l’arte di fare il pane.

Oggi, tante persone che partono da zero, possono diventare fornai frequentando dei corsi ad hoc per imparare questa professione, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della produzione di prodotti da forno e imparare a gestire i processi dell’impasto, della lievitazione e della cottura.









In Italia ci sono sia corsi a pagamento con accademie e scuole che hanno diverse sedi sul territorio nazionale che corsi gratuiti o convenzionati a livello regionale o provinciale.

I corsi a pagamento

Generalmente i corsi a pagamento si articolano in lezioni in cui imparare le tecniche e le diverse tipologie di pane, le tecniche di preparazione dei diversi prodotti lievitati, come si lavora e si manipola l’impasto e le regole pratiche d’igiene, ma anche in stage per fare pratica presso aziende o forni convenzionati, e nell’accompagnamento al lavoro, così da poter trovare subito lavoro dopo aver terminato il corso.

Alcuni di questi corsi rilasciano anche l’attestato HACCP, l’attestato sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro” e il certificato di qualificazione professionale di “Addetto qualificato panificatore” valida a livello nazionale e comunitario, essenziali per poter iniziare a lavorare una volta concluso il proprio percorso formativo.

Ci sono poi anche i corsi interni organizzati da alcune aziende specializzate in farine o panificati, con lo scopo di assumere o di far intraprendere attività autonoma a chi li segue.