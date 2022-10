Un pensionato può essere assunto da un’azienda o può aprire un’attività in proprio oppure continuare a prestare attività di consulenza presso la società per cui lavorava, quindi può continuare a lavorare.

Accumulare un supplemento di pensione

In questo modo potrà accumulare un supplemento di pensione che si aggiungerà alla pensione che già percepisce. Per la parte contrattualistica è bene verificare il CCNL per evitare problemi e se occorre sentire un consulente del lavoro che vi darà tutte le informazioni.

Infatti un pensionato che lavora paga ancora i contributi e, proprio grazie a questi contributi, può richiedere tale supplemento di pensione.

È tenuto a versare i contributi anche il pensionato che offre prestazione occasionale.









Per quanto riguarda la liquidazione del supplemento di pensione, non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

Tuttavia, in deroga a quanto detto precedentemente, il supplemento di pensione può essere richiesto, per una sola volta, quando siano trascorsi anche solo due anni, a condizione che sia stata superata l’età pensionabile.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

In particolare:

per coloro che continuano a svolgere attività di lavoro dipendente , il supplemento di pensione viene erogato dal fondo lavoratori dipendenti

, il supplemento di pensione viene erogato dal fondo lavoratori dipendenti per coloro che sono obbligati all ’ iscrizione alla gestione separata , il supplemento di pensione può essere erogato a prescindere del rispetto del requisito di vecchiaia per una sola volta e non prima dei due anni dalla data di decorrenza della pensione o del supplemento, e poi dopo 5 anni

, il supplemento di pensione può essere erogato a prescindere del rispetto del requisito di vecchiaia per una sola volta e non prima dei due anni dalla data di decorrenza della pensione o del supplemento, e poi dopo 5 anni per coloro che svolgono attività di lavoro autonomo e non sono iscritti alla gestione separata, il supplemento di pensione verrà erogato dal fondo Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

Quindi il pensionato che lavora ancora dopo la pensione, paga normalmente i contributi e grazie a questi potrà percepire un supplemento di pensione a 2 o 5 anni dalla data di decorrenza della pensione.