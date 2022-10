Sono tantissimi i lavoratori che, dopo anni di lavoro e sacrifici, finalmente possono godersi la meritata pensione. Altri, invece, per far fronte alle incombenze della vita quotidiana e alle tante spese, non possono “permettersi” questo e, per riuscire a far quadrare i conti, decidono di trovarsi un altro lavoro o reinventarsi dopo la pensione. In caso di dubbio consultare un consulente del lavoro e verificare sul CCNL quale contratto e qualifica adottare.

Alcuni pensionati decidono di continuare a lavorare anche per rimanere attivi oppure per garantirsi una pensione aggiuntiva quando finiranno di lavorare definitivamente.

Ma dunque è possibile lavorare dopo essere andati in pensione?

Sì, è possibile, perché quasi tutte le prestazioni previdenziali permettono di cumulare i redditi da pensione con quelli da lavoro.

In particolare il soggetto pensionato che voglia continuare a lavorare, può essere assunto con qualsiasi contratto di lavoro: con quello subordinato, a tempo indeterminato o determinato, part time o full time.









Oppure può lavorare con contratto di collaborazione o con un contratto a progetto oppure ancora dare vita ad una propria attività come lavoratore autonomo, aprendo una Partita IVA.

Insomma non ci sono limiti da questo punto di vista. L’unica cosa indispensabile e obbligatoria è che, dopo aver raggiunto la pensione, vengano versati i contributi per il nuovo lavoro svolto.

Infatti sarà proprio grazie ai contributi derivanti dal lavoro iniziato dopo la liquidazione della pensione che, una volta raggiunta nuovamente la pensione, si potrà richiedere un supplemento di pensione.

Inoltre, considerando che si avranno due CUD (uno da redditi da pensione e uno da redditi da lavoro) è importante comunicare al nuovo datore di lavoro i redditi da pensione percepiti in modo che si possa addebitare l’IRPEF dovuto.

Dunque si può lavorare dopo essere andati in pensione, sia per avere liquidità per far fronte alle spese quotidiane sia per potersi garantire una pensione aggiuntiva una volta finito di lavorare.

Fino a che ci si sente produttivi e attivi, tutto è possibile!