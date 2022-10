Assumere un pensionato è possibile?

Tanti lavoratori, dopo aver raggiunto la pensione, decidono di continuare a lavorare: per poter far quadrare i conti in casa percependo una maggiore liquidità rispetto alla pensione, per continuare ad essere attivi oppure per avere una pensione aggiuntiva una volta finito di lavorare o, ancora, perché si sentono ancora produttivi.

Un pensionato può a tutti gli effetti continuare a lavorare

Insomma un pensionato può a tutti gli effetti continuare a lavorare, sia in proprio sia alle dipendenze di qualcuno in questo caso verificate il CCNL.

Se in proprio, potrà dar vita ad una propria attività aprendo la Partita IVA.

Se alle dipendenze di qualcuno, è possibile assumere un pensionato, purché ovviamente in mansioni che tengano in considerazione l’età del soggetto.









Il pensionato deve essere quindi assunto con un regolare contratto che può essere di collaborazione, a progetto, intermittente (a chiamata) oppure subordinato, a tempo determinato o indeterminato, part time o full time.

Non ci sono limiti e, anzi, il pensionato può essere assunto nuovamente dalla stessa impresa per cui lavorava prima di andare in pensione, stipulando un nuovo contratto.

Il lavoratore dovrà versare i contributi per il nuovo lavoro svolto e, grazie a questi, una volta finito di lavorare, potrà richiedere un supplemento di pensione.

Inoltre sarà sottoposto al cumulo dei redditi e questo significa che, quando farà la dichiarazione dei redditi (730 o Unico), il reddito da pensione e quello da lavoro si sommeranno.

Da questo ne consegue che, se in virtù del reddito da lavoro, dovesse passare ad uno scaglione IRPEF più alto, dovrà pagare tasse in più rispetto a quelle che pagherebbe se percepisse solo la pensione.

È per questo motivo che, prima di essere assunto da un’azienda o anche di iniziare un’attività in proprio, il pensionato dovrebbe rivolgersi ad un professionista per poter valutare l’effettiva convenienza economica della cosa.

Quindi un pensionato che si sente ancora produttivo o che ha necessità economiche, può continuare a lavorare dopo la pensione.