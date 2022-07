Pensione per cani, come aprirne una

Se si ha una passione molto grande per gli amici a 4 zampe, un’ottima idea di business può essere quella di aprire una pensione per cani, un posto che possa accoglierli ad esempio quando i padroni sono in vacanza o in viaggio per lavoro e non possono portarli con se. Molto diverso dal dog sitter che invece accudisce il cane quando i proprietari sono a lavoro e non prevede il ricovero dell’animale.

Un ottimo modo per limitare il triste fenomeno dell’abbandono dei cani durante le vacanze estive.

Vediamo come aprirne una.

Come per qualsiasi altra attività, anche aprire una pensione per cani prevede un iter burocratico preciso da seguire nonché una spesa iniziale piuttosto importante.

Per quanto riguarda la parte burocratica, è necessario:









aprire una Partita IVA

iscriversi alla Camera di commercio

ottenere la licenza comunale

ottenere la certificazione d’idoneità della struttura da parte dell’Asl locale

Proprio la struttura, infatti, deve avere delle determinate caratteristiche per avere la certificazione di idoneità dalla Asl.

La struttura, stando al Piano regolatore del Comune, deve trovarsi in periferia e avere una dimensione tale da avere un’area per lo sgambettamento e il gioco nonché una sala dedicata al primo soccorso.

Inoltre deve avere almeno 30-40 box di dimensioni diverse, tali da accogliere cani di taglia diversa: di circa 2 mq per i cani di piccola taglia e di circa 4-5 mq per i cani di grandi dimensioni.

Per una pensione per cani di queste dimensioni, l’investimento iniziale si può aggirare intorno ai 45 mila euro come minimo.

Le spese da sostenere sono infatti diverse e sono legate, per esempio:

all’affitto o all’acquisto della struttura

agli allacci di acqua, gas, elettricità e sistema fognario

all’allestimento di box, area gioco e primo soccorso

agli stipendi dei collaboratori

ai prodotti per la cura degli animali

alla pulizia periodica dei locali

Questa è quindi la procedura per aprire la propria pensione per cani, un posto accogliente in cui prendersi cura di animali che hanno bisogno di amore quando i loro padroni non possono darglielo.