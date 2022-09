Franchising 2022, su quali puntare    

Chiunque abbia intenzione di aprire un’attività in proprio può puntare, anche per il 2022, sul franchising. Per il 2022 sono diversi i marchi e le categorie di attività che si possono aprire in affiliazione: dai negozi di scarpe o abbigliamento ai fast food, dalle pizzerie ai negozi di sigarette elettroniche, dai negozi di telefonia a quelli di articoli per cani e animali.

In base al settore in cui si vuole operare e al tipo di negozio, si può leggere, anche sul web, l’offerta commerciale proposta dal franchisor, tutte le clausole e le condizioni contrattuali, il pagamento iniziale da fare e gli eventuali pagamenti periodici, i servizi compresi nel contratto e molto altro per capire se quel tipo di franchising faccia al caso proprio.

Nel 2022 i franchising sui quali puntare sono ad esempio:

Primadonna è il negozio di scarpe e accessori da donna con più di 400 affiliati in Italia e all'estero

Ma tantissime altre sono le proposte di franchising attive nel 2022: basta solo scegliere quella più in linea con le proprie aspirazioni.