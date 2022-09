Franchising 2022, come iniziare per aprirne uno     

Aprire un’attività spesso può risultare molto oneroso e, se non si ha a disposizione un capitale iniziale sufficiente da investire, il proprio sogno di mettersi in proprio potrebbe essere più difficile da realizzare.

Spesso, poi, magari si ha paura di non avere le capacità e le competenze adatte per poter iniziare, ad esempio ad aprire un bar, una ferramenta, un ristorante o un negozio.

Aprire un’attività in franchising

Per tutti questi motivi può essere consigliabile aprire un’attività in franchising.

Il franchising è una formula commerciale che consiste in un accordo fra l’azienda (chiamata affiliante o franchisor) e un imprenditore (affiliato o franchisee) che decide di aderire a questa formula commerciale, rimanendo un imprenditore indipendente ma beneficiando dei vantaggi che il franchising comporta.









Nel franchising il franchisor concede al franchisee di poter commercializzare i propri prodotti e/o servizi utilizzando l’insegna e offrendo assistenza tecnica, consulenza, formazione, il proprio know how e la propria esperienza.

Di contro il franchisee si impegna a contribuire all’incremento della notorietà e del successo del brand grazie al proprio lavoro.

E generalmente deve al franchisor un pagamento una tantum (chiamata fee d’ingresso) oppure dei pagamenti periodici, che possono essere delle royalty sul fatturato oppure dei contributi per le campagne di marketing.

Come iniziare per aprire un’attività in franchising

Quindi per chiunque si chiedesse come iniziare per aprire un’attività in franchising, la risposta è semplice: prima di tutto bisogna cercare le diverse offerte di attività in franchising in base al settore in cui si vuole operare.

Sono diverse le proposte di affiliazione in franchising presenti ad esempio sul web, che fanno riferimento a marchi e categorie diverse. È bene poi conoscere i vincoli contrattuali imposti dal franchisor, per vedere se rispettano le proprie esigenze.

Quindi conoscere l’ammontare dei pagamenti da corrispondere inizialmente e poi durante la gestione del punto vendita o negozio.

Come fattore di discrimine si può anche considerare l’andamento degli altri punti di vendita attivi, per capire se l’attività potrà essere remunerativa, così come anche la storia dell’azienda, la notorietà e la reputazione.

Infine, valutare i servizi offerti e inclusi nel contratto.