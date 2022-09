Lavoro saltuario, di cosa si tratta?     

Il lavoro saltuario o occasionale è appunto una prestazione lavorativa di tipo autonomo che avviene senza vincolo di subordinazione e in maniera occasionale, dunque non abituale o continuativa.

Per aversi il lavoro saltuario o occasionale è necessario che:

il rapporto di lavoro non abbia una durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente

il compenso non superi un totale di 5000 euro

Il lavoro saltuario, essendo di tipo autonomo, implica che il lavoratore non usufruisca di diritti e doveri dei lavoratori dipendenti (tra questi le ferie pagate, il vincolo dell’apertura della Partita IVA, l’assenza di copertura previdenziale).

Infatti il lavoratore saltuario deve compiere un’opera per il suo committente utilizzando mezzi propri, quindi senza alcun vincolo di subordinazione. Inoltre il lavoratore può avere incarichi da più committenti e non opera nei confronti di questi come lavoratore dipendente.

Il lavoratore, alla fine della prestazione saltuaria o occasionale e dopo aver ricevuto il compenso, deve rilasciare al committente la quietanza di pagamento e cioè la ricevuta di prestazione occasionale, che deve contenere:









data e numero della ricevuta

dati del collaboratore: nome, cognome, indirizzo e codice fiscale

dati del committente: codice fiscale e Partita IVA

descrizione dell’attività svolta

importo della ritenuta d’acconto applicata, cioè il 20%

importo netto, cioè la cifra che si ottiene togliendo la ritenuta d’acconto al compenso lordo

imposta di bollo da 2 euro, se vengono superati 77,47 euro

Infatti tutti i compensi derivanti da prestazioni occasionali sono soggetti a una ritenuta del 20%, detta appunto ritenuta d’acconto.

Quindi il lavoro saltuario è un tipo di prestazione lavorativa che si può svolgere in maniera non abituale e continuativa, per un massimo di 30 giorni presso lo stesso committente.

Dunque è un’ottima opportunità per dimostrare le proprie capacità, anche organizzative, di raggiungere un obiettivo e di concludere un lavoro nel tempo che viene stabilito con il committente.