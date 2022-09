Quando una prestazione è occasionale?  

Una prestazione occasionale è, come dice il termine stesso, una collaborazione saltuaria che non avviene in maniera continuativa. Infatti la durata della prestazione di lavoro occasionale non supera i 30 giorni all’anno.

Durante un anno un individuo può svolgere diverse prestazioni occasionali, tuttavia la soglia massima del corrispettivo che può percepire è di 5000 euro per un singolo committente. Ricordiamo che in caso di cassa integrazione si deve comunicare all’INPS quando si effettuano lavori occasionali ma soprattutto che questi ultimi siano sempre regolarizzati e non in nero.

Infatti per legge, il compenso orario minimo per il lavoro occasionale corrisponde a 9 euro all’ora e quello giornaliero a 36 euro all’ora per 4 ore di lavoro, fatta eccezione per il settore agricolo.

Il compenso è sempre da intendersi al lordo e comprensivo di assicurazione INAIL, ritenuta d’acconto e così via.









Quindi, per aversi una prestazione occasionale, deve esserci:

mancanza di continuità e abitualità della prestazione di lavoro autonomo : un’attività abituale è un’attività duratura nel tempo, mentre quella occasionale non lo è

: un’attività abituale è un’attività duratura nel tempo, mentre quella occasionale non lo è mancanza di coordinamento della prestazione: affinché vi sia coordinamento occorre che l’attività sia svolta all’interno dell’azienda o nell’ambito del ciclo produttivo del committente; in una prestazione occasionale questo manca

Dati questi elementi, la prestazione occasionale può essere svolta per un committente anche senza possedere la Partita IVA, purché l’attività non si svolga in modo professionale, avvenga senza vincolo di subordinazione e in maniera saltuaria (ovviamente).

In genere svolgono prestazioni occasionali i professionisti in procinto di avviare una propria attività ma che devono ancora aprire una Partita IVA oppure alcuni lavoratori come attività secondaria.

Questi lavoratori, al termine della prestazione occasionale e dopo aver ricevuto il compenso, devono emettere la ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto al 20% (quindi questa parte di importo non viene corrisposta ma versata allo Stato da parte dell’utilizzatore).

Nel caso in cui l’importo percepito sia superiore ai 77,47 euro, alla ricevuta di prestazione occasionale va apposta una marca da bollo da 2 euro.

È necessario che il lavoratore apra la Partita IVA, però, se l’attività non è più saltuaria ma diventa abituale o continuativa.