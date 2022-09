Contratto di prestazione occasionale, quante se ne possono fare l’anno

La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione lavorativa che avviene in maniera saltuaria, e quindi non continuativa. Vediamo allora cos’è il contratto di prestazione occasionale e quante se ne possono fare l’anno.

Per definizione “il contratto il prestazione occasionale è un contratto con cui un utilizzatore che non sia persona fisica (quindi un altro utilizzatore o Pubblica Amministrazione) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo indicati, alle condizioni e con le modalità stabilite dal Legislatore”.

Dunque le prestazioni occasionali hanno determinati limiti economici, e cioè:

per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi devono essere di importi complessivamente inferiori o uguali a 5000 euro

per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi devono essere di importi complessivamente non superiori a 5000 euro

per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, i compensi devono essere di importi non superiori a 2500 euro

Gli utilizzatori, per poter usufruire di prestazioni occasionali, devono registrarsi alla piattaforma INPS ed effettuare i versamenti tramite F24 modello Elide, usando la causale CLOC oppure usare il Portale dei Pagamenti.

Prima dell’inizio della prestazione (almeno un’ora prima), l’utilizzatore, sempre tramite la piattaforma INPS, deve comunicare alcune informazioni sul prestatore e cioè:









dati anagrafici e identificativi del prestatore

luogo di svolgimento della prestazione

oggetto della prestazione

data e ora di inizio e termine della prestazione

Quindi, per rispondere alla domanda di quante prestazioni occasionali si possono fare all’anno, si può dire che ciascun lavoratore può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo di massimo 5000 euro netti (2500 euro annui per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore).

Mentre per i contratti di pensionati, studenti fino ai 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, l’importo massimo può arrivare fino a 6666 euro.

Infine, una prestazione occasionale può durare massimo 30 giorni nell’arco di un anno solare presso lo stesso committente.