Una prestazione occasionale è una prestazione lavorativa che non ha carattere continuativo o abituale e che viene svolta senza vincolo di subordinazione.

In pratica il prestatore occasionale svolge un’opera o un servizio per uno o più committenti, contro un compenso, organizzando in maniera autonoma il proprio lavoro, cioè senza subordinazione da parte del committente.

Ci sono alcuni limiti che determinato la prestazione occasionale e cioè:

per ciascun prestatore, con riferimento a tutti gli utilizzatori, si possono produrre compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro

per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, si possono produrre compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro

Inoltre, il lavoratore occasionale non può ricevere compensi superiori a 2500 euro e non può superare le 280 ore se opera nei confronti di un solo committente.

Ma come si regolarizza la prestazione occasionale con il Fisco?









Per regolarizzare una prestazione occasionale si può ricorrere ai voucher.

I voucher si possono usare per le prestazioni occasionali rese da:

titolari di pensione di vecchiaia

giovani con meno di 26 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università

disoccupati

destinatari di prestazioni integrative del salario, del reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno al reddito

I buoni sono acquistabili a partire dal taglio di 10 euro dal datore di lavoro con tre diverse modalità:

pagamento online

versamento con modello F24

pagamento tramite bollettino postale

Per poter utilizzare un voucher, il committente, dopo averlo acquistato, deve effettuare l’attivazione del buono trasmettendo una dichiarazione preventiva di inizio prestazione all’INPS.

In questo modo il buono diventa attivabile entro 24 ore dall’acquisto.

Conclusa questa procedura, il lavoratore potrà riscuotere l’importo del voucher per la prestazione effettuata presso qualsiasi ufficio postale.