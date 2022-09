Prestazione occasionale, che cos’è   

La prestazione occasionale viene utilizzata da coloro che vogliono svolgere un’attività lavorativa in modo saltuario, dunque non continuativo e abituale. Una delle domande che si fanno è se si perde la cassa integrazione nel caso di lavoro occasionale.

A svolgerla è il cosiddetto lavoratore autonomo occasionale che si obbliga a compiere, dietro compenso, un’opera o un servizio per uno o più committenti, con lavoro svolto senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via occasionale.

Quindi la prestazione occasionale è qualsiasi attività di lavoro caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione.

I lavoratori autonomi occasionali non sono obbligati ad aprire la Partita IVA (che invece è obbligatoria quando si svolge un’attività professionale in modo continuativo).









Tuttavia, una volta svolta la prestazione e ottenuto il compenso, il prestatore occasionale deve rilasciare al committente la ricevuta di prestazione occasionale, che assume la funzione di quietanza di pagamento.

La ricevuta di prestazione occasionale si può redigere anche su un semplice foglio di carta ma deve indicare:

dati anagrafici del prestatore occasionale

dati anagrafici del committente

data di emissione e numero progressivo d’ordine della ricevuta

corrispettivo lordo concordato per la prestazione occasionale

eventuale ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso lordo se il committente è un sostituto d’imposta (imprese e professionisti, società di persone e di capitali, associazioni ed enti di ogni tipo, condomini)

importo netto corrisposto dal committente

Inoltre, qualora l’importo della prestazione superi i 77,47 euro bisognerà apporre una marca da bollo da 2 euro.

Quindi questi sono gli obblighi da parte del prestatore occasionale ma a partire da maggio 2021 anche i committenti devono comunicare l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

La comunicazione può avvenire mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente, esclusivamente con un unico canale telematico valido presente su “Servizio Lavoro” messo a disposizione dal ministero del Lavoro.

Il modello di comunicazione permette di scegliere tre possibilità per il termine entro il quale deve essere conclusa la prestazione occasionale: entro 7, 15 o 30 giorni.