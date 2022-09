Lavoro saltuario, come si regolarizza?

Per lavoro saltuario si intende una prestazione lavorativa occasionale, quindi non svolta in maniera continuativa. Una prestazione occasionale è, come dice il termine stesso, una collaborazione non abituale e limitata nel tempo che deve essere regolarizzata da un contratto di lavoro.

Quanto deve durare la prestazione occasionale?

Infatti la durata della prestazione occasionale non può superare i 30 giorni consecutivi presso lo stesso committente. Inoltre il totale del guadagno percepito da queste prestazioni non deve superare i 5000 euro netti in un anno solare.

Molto spesso, però, questo tipo di prestazione lavorativa viene svolta in modo non legale, e cioè non assolvendo ai normali obblighi di legge, sia di durata che di retribuzione, e non svolgendo le normali procedure stabilite per questo genere di rapporto lavorativo.

Fortunatamente è possibile regolarizzare il lavoro saltuario: il legislatore ha previsto, ad esempio, i buoni lavoro (o voucher).









I buoni lavoro sono attualmente previsti per i lavoratori del settore assistenza domestica, agricolo, insegnamento privato e per i pensionati.

Sono acquistabili a partire dal taglio di 10 euro (ma sono disponibili anche nei tagli da 20 e 50 euro e, acquistandoli presso le tabaccherie e le banche autorizzate di Intesa Sanpaolo, possono raggiungere anche un taglio cumulativo di 500 euro) dal datore di lavoro con tre diverse modalità:

pagamento online

versamento con modello F24

pagamento tramite bollettino postale

Per poter utilizzare un voucher, il committente, dopo averlo acquistato, deve effettuare l’attivazione del buono trasmettendo una dichiarazione preventiva di inizio prestazione all’INPS.

Così il buono diventa attivabile entro 24 ore dall’acquisto.

Conclusa questa procedura, il lavoratore potrà riscuotere l’importo del voucher per la prestazione effettuata presso qualsiasi ufficio postale.

Il massimo compenso possibile con i voucher è di 7000 euro annui netti (circa 9660 euro lordi).

Il limite si abbassa a 2500 euro lordi per singolo committente.

Questo è un reddito esente, ciò vuol dire che non sono dovute imposte; inoltre, il reddito percepito con i voucher non deve essere dichiarato nel modello 730 o nel modello Unico.

I voucher sono dunque un ottimo sistema per regolarizzare il lavoro saltuario perché garantiscono al lavoratore la sua retribuzione e il normale adempimento degli obblighi contributivi all’INPS e all’INAIL.