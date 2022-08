Counselor, serve la Partita IVA?

Il counselor è un consulente che si occupa di ascoltare e comprendere il suo paziente spronandolo a mettere in luce le sue capacità, a migliorare le relazioni con gli altri, a ritrovare autostima e consapevolezza. Un lavoro in proprio che porta soddisfazione ma che ha bisogno di molta preparazione.

Non c’è un percorso di studi preciso da seguire per diventare counselor, sebbene possa servire una laurea in sociologia e psicologia e poi un corso di specializzazione o un master in attività e strumenti di counseling.

Tuttavia, per svolgere l’attività di counselor è necessario aprire la Partita IVA e specificatamente scegliere come codice ATECO il seguente: 88.99.00: “altre attività di assistenza sociale non residenziale classificate altrove – servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi ed immigrati, di orientamento e simili, svolti a favore di individui o famiglie, presso il loro domicilio od altrove, ed erogati da enti pubblici o da organizzazioni private, da organizzazioni di soccorso alle vittime di calamità e da organismi nazionali o locali di autosostegno, nonché da specialisti che forniscono servizi di consulenza”.

Un counselor, all’inizio della propria carriera, può optare per il regime forfettario della Partita IVA.

In questo caso:

i ricavi non dovranno superare i 65 mila euro

il reddito imponibile verrà calcolato utilizzando un coefficiente di redditività del 78% i primi 5 anni è previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 5% e poi pari al 15%

sono dovuti contributi pari al 25,98% alla Gestione Separata Inps

non è prevista l’applicazione dell’IVA in fattura (se però l’importo in fattura è superiore a 77,47 euro bisognerà apporre in fattura una marca da bollo da 2 euro)

non si è soggetti a ritenuta d’acconto

Si ricorda, infine, che non serve la Partita IVA se si svolge attività di counselor in modo non professionale, cioè in maniera occasione ed episodica.