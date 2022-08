Counselor, che lavoro è

Nella società di oggi, dove tutti siamo presi dalle incombenze della vita quotidiana, dai problemi, dal lavoro e dai figli, nasce sempre più l’esigenza di avere accanto a se qualcuno che ci ascolti e che ci comprenda.

Così negli anni è nata la figura del counselor, il cui nome deriva dall’inglese “to counsel” che vuol dire consigliare. Oggi è uno dei lavori in proprio che sta andando per la maggiore.

Il counselor è dunque un consulente

Il counselor è dunque un consulente che cerca di aiutare chi si trova in uno stato di difficoltà a ritrovare la strada giusta, a conoscere le proprie capacità, a ritrovare la consapevolezza e le soluzioni giuste per eventuali problematiche personali.

Il counselor ascolta e comprende quello che il paziente ha da dirgli e per questo può operare in diversi settori, da quello scolastico a quello familiare, da quello aziendale a quello sportivo a quello sentimentale.









Inoltre può fare consulenze individuali, di coppia, di gruppo o familiari in aziende, scuole, comunità religiose e quant’altro. In Italia non c’è un percorso scolastico o universitario da seguire per poter diventare counselor.

Vero è che questo professionista deve avere diverse capacità come quelle comunicative e competenze in ambito psicologico e delle scienze sociali.

Quindi sicuramente, per partire con questa professione, può essere utile intraprendere un corso di laurea in sociologia, comunicazione o psicologia,

Dopo la laurea si possono seguire dei corsi di counseling e coatching per conoscere gli strumenti per migliorare le relazioni e il livello di empatia verso i propri pazienti, allievi e/o clienti.

Un’alternativa ai corsi di counseling o coatching sono i master di specializzazione per:

acquisire e affinare le capacità emotive e relazionali

acquisire metodologie, strumenti e tecniche utili alla costruzione della relazione

sviluppare le capacità di ascolto e osservazione dei fenomeni umani a livello cognitivo, corporeo ed emozionale

acquisire strategie e tecniche di prevenzione e tutela della salute e del benessere psicofisico