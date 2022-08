Counselor, è un medico oppure no?

Essere ascoltati e compresi sono oggi due prerogative importanti per tantissimi soggetti che si trovano in difficoltà nelle relazioni sociali, in famiglia, in coppia, al lavoro, a scuola e così via. Un lavoro in proprio che ha bisogno di molta formazione ma che porta anche molta soddisfazione.

Così è nata la figura professionale del counselor, un consulente che ascolta i propri pazienti/clienti, aiutando loro a migliorare le proprie capacità di prendere decisioni, a scoprire i propri punti di forza, a migliorare le proprie relazioni e la propria consapevolezza per superare momenti difficili e a ritrovare la propria autostima.

In Italia non è indicato un percorso formativo

In Italia non è indicato un percorso formativo da seguire per diventare counselor, quindi ci sono diverse alternative.

Questo professionista deve avere competenze e conoscenze in ambito di psicologia, comunicazione e studi sociali.









Quindi può conseguire una laurea in psicologia, sociologia o comunicazione per poi iscriversi ad un master post laurea in Counselling in Italia o all’Estero oppure conseguire una laurea in sociologia o studi sociali e successivamente seguire un corso privato per diventare counsellor.

Attualmente alcune associazioni, come l’ASPIC (Scuola superiore europea di counseling), propongono corsi privati di counselling e coatching anche per laureati in altre discipline, ad esempio avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro oppure corsi di micro-counseling rivolti ad altri professionisti.

Quindi di fatto anche liberi professionisti in altri settori possono diventare dei counselor.

Tuttavia è importante sottolineare che il counselor non è un medico.

Infatti chi lavora come counselor non svolge nessuna prestazione di tipo sanitario, come fa ad esempio lo psicologo, lo psichiatra o lo psicoterapeuta.

Quindi non può:

prescrivere farmaci

effettuare terapie

somministrare test per ottenere una diagnosi

Il suo compito è solo quello di ascoltare e comprendere il suo paziente, infondendo in lui maggiore sicurezza e consapevolezza affinché trovi da solo gli strumenti e la forza necessaria per risolvere i propri problemi.

Il suo ambito di azione è dunque soprattutto relazionale e non psicologico o sanitario.