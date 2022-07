Porta a porta, serve la partita IVA?

Chiunque abbia una buona propensione alle vendite e una passione per il relazionarsi con gli altri può decidere di diventare un venditore porta a porta, un lavoro certamente difficoltoso ma che può portare con sé tanta soddisfazione. Valutate sempre bene le aziende che ci sono dietro il lavoro porta a porta perché spesso può capitare in un sistema di lavoro piramidale che potrebbe non essere la migliore soluzione.

Il venditore porta a porta, infatti, è colui che si occupa di promuovere la vendita di un certo prodotto o servizio per conto di un’impresa, rivolgendosi al domicilio di potenziali clienti.

Un venditore porta a porta può svolgere la propria attività:

come lavoratore subordinato

con un contratto di agenzia

senza vincolo di subordinazione e senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese

Ci si potrebbe chiedere, dunque, se anche il venditore porta a porta debba aprire la Partita IVA, ebbene i lavoratori che raggiungono un reddito netto annuo non superiore a 5000 euro (ovvero lordo di 6410,26 euro) non hanno l’obbligo di aprire la Partita IVA.

Nel caso in cui i compensi lordi superino i 6410,26 euro, allora il venditore non è più considerato occasionale ma professionale e dunque dovrà aprire la Partita IVA, oltre che applicare l’IVA sui compensi percepiti e tenere le scritture contabili.

All’atto dell’apertura della Partita IVA, il venditore porta a porta dovrà comunicare il codice ATECO 46.19.02 (cioè procacciatore d’affari di vari prodotti senza prevalenza alcuna).

Il regime di apertura della Partita IVA previsto per questi lavoratori è solo quello ordinario e non forfettario, dato che sono soggetti ad una disciplina fiscale propria del settore.

I venditori porta a porta che superano un reddito annuo di 5000 euro devono anche iscriversi anche alla Gestione separata dell’INPS e versare i contributi dovuti sulla parte di reddito eccedente i 5000 euro.