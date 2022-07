Consulenti luce e gas, come riconoscere le truffe

Nel particolare periodo storico che stiamo vivendo, contraddistinto da aumenti esorbitanti nelle bollette di luce e gas, è facile cadere nel tranello di falsi consulenti luce e gas che promettono bollette più basse.

Molto spesso questi falsi consulenti luce e gas suonano direttamente al campanello di casa dicendo di lavorare per un certo fornitore di energia e purtroppo diverse sono le vittime che, inconsapevoli, ascoltano cosa hanno da dire questi truffatori, magari firmando dei finti contratti pensando così di pagare di meno le bollette di luce e gas. Ricordiamo che spesso per il lavoro porta a porta si richiede e occorre la partita iva.

Vediamo allora come riconoscere le truffe ed evitarle

Il falso consulente luce e gas si presenta spesso senza un tesserino che identifica l’azienda per cui lavora e spesso non dà informazioni su questo.

Pur dichiarando di sapere già del contratto e delle abitudini di consumo della persona con cui sta parlando, ovviamente non ne è a conoscenza e cerca in tutti i modi di estrapolarne il più possibile parlando o magari chiedendo di vedere il contatore o le bollette.









Nel caso in cui non ottenga queste informazioni, potrebbe iniziare ad irritarsi ed essere aggressivo.

Infine, potrebbe iniziare a mettere pressioni al suo interlocutore, minacciando di staccare la fornitura energetica oppure sanzioni amministrative.

Altri comportamenti sospetti potrebbero essere la richiesta di ottenere la firma per qualche documento o addirittura contanti per presunte bollette scadute o more.

Quando suona uno di questi soggetti al campanello, anche se può avere un tono amichevole e cordiale, l’ideale è dire di stare già bene con il proprio contratto.

Se ormai è già troppo tardi e il falso consulente luce e gas è in casa bisogna:

richiedere un documento identificativo e il tesserino dell’azienda per cui lavora

non firmare mai niente perché questo è un modo per sottoscrivere un contratto fraudolento che vincola ad un altro fornitore

non mostrare mai bollette o il contatore né tantomeno farlo fotografare

non pagare nulla in contanti, anche dietro la richiesta di pagamenti per mora o bollette scadute (questi avvisi arrivano ai contribuenti in maniera telematica e non porta a porta)

contattare i carabinieri segnalando la truffa