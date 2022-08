Portfolio, che cos’è?    

Chiunque svolga un lavoro creativo (fotografo, giornalista, architetto, grafico) dovrebbe realizzare un portfolio, cioè una raccolta di tutti i lavori più belli e più rappresentativi, ma anche di tutti i documenti che mettono in luce le proprie capacità e ripercorrono le tappe principali della propria formazione e dei lavori svolti. Obbligo per chi fa un lavoro online, un modo per fare vedere e dimostrare i lavori precedenti.

Dunque un portfolio è un riepilogo dei lavori, dei campioni, dei disegni tecnici e di molto altro realizzato negli anni ma anche di report di vario tipo, certificazioni, referenze (di ex capi o clienti), progetti realizzati o in fase di realizzazione, foto, grafici, brochure, testi, studi, ricerche, eventuali premi e riconoscimenti.

È uno strumento molto importante che permette sia di far conoscere ai propri potenziali clienti quello che il professionista creativo potrebbe fare per loro ma anche di poter essere notati da un’azienda o un’agenzia.

Infatti il portfolio può essere allegato ad una candidatura insieme al proprio curriculum vitae, proprio per dargli più credibilità.









Inoltre può servire per far distinguere dagli altri candidati e dare un’immagine vincente di se e delle proprie qualità.

Il portfolio può essere cartaceo oppure digitale ma è sempre meglio avere una copia digitale da poter aggiornare e arricchire nel tempo.

Esistono delle piattaforme online su cui realizzare il proprio portfolio, oppure si può creare un sito Internet, con una sezione con la propria biografia e il curriculum vitae, e un blog.

Quando si realizza un portfolio è importante non essere lunghi ma selezionare solo i progetti più importanti, quelli che possano mettere in luce le proprie capacità e peculiarità.

Inoltre è importante creare un contenuto ordinato e facile da consultare: se si prepara un portfolio cartaceo, è consigliabile inserire il materiale aggiornato in un raccoglitore ad anelli e distinguere le varie aree con etichette divisorie.

Poi è importante scrivere una piccola presentazione (magari allegando una foto professionale) e indicare i propri contatti.