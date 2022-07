Porta a porta, quanto si guadagna?

Chiunque ami relazionarsi con gli altri e abbia una buona attitudine alle vendite, può decidere di diventare un venditore porta a porta.

Questo lavoratore può essere un lavoratore dipendente oppure un lavoratore autonomo. Spesso dietro al porta a porta si nasconde un sistema piramidale che spesso non rientra negli standard lavorativi.

Ma quanto si guadagna?

Nel primo caso la paga sarà determinata dal Contratto nazionale di categoria: infatti i venditori porta a porta, dal primo agosto 2018, vengono inquadrati come venditori di primo e secondo livello.

Dunque la paga sarà:









primo livello: 1016,15 euro di paga base + 530,04 euro di indennità di contingenza, per un totale di 1546,19 euro

secondo livello: 851,49 euro di paga base + 526,11 euro di indennità di contingenza, per un totale di 1377,60 euro

A questi guadagni si possono aggiungere compensi come rimborsi spese, premi di risultati, scatti di anzianità e così via in base agli accordi tra il venditore porta a porta e l’azienda che rappresenta.

Se invece il venditore porta a porta è un lavoratore autonomo, allora i guadagni saranno stabiliti dall’impresa per la quale lavora, ad esempio come percentuale o come provvigioni sulle vendite effettuate.

Quindi più riesce a vendere e più guadagna (e i guadagni chiaramente dipendono anche dal prezzo del prodotto).

Eventualmente il datore di lavoro può anche fissare un minimo garantito a cui poi si aggiungono una percentuale sulle vendite o delle provvigioni che possono essere variabili (possono essere una somma fissa per ogni prodotto venduto oppure la differenza fra il prezzo minimo di un prodotto e quello a cui si riesce a venderlo).

In ogni caso i guadagni dipenderanno dalla bravura del venditore porta a porta che, come prima cosa, deve credere nel prodotto che vuole vendere ai clienti.

Inoltre deve avere buone capacità comunicative, cercando appunto di mettere in evidenza i punti di forza di quel prodotto e le ragioni per cui comprarlo può fare la differenza per il cliente.

Quindi il venditore porta a porta deve conoscere a fondo il prodotto che propone e deve essere preparato ad ogni possibile domanda o dubbio sollevato dal cliente.