Porta a porta, che tipo di lavoro è

Sono tanti i giovani che, all’inizio della propria carriera lavorativa, accettano di diventare venditori porta a porta. Magari non sarà il loro lavoro di tutta la vita ma sicuramente è un buon campo di prova per sperimentare tutte le proprie competenze, soprattutto comunicative, nel settore della vendita. Attenzione che spesso dietro questa tipologia di lavoro si nasconde il lavoro piramidale che prevede dinamiche particolari.

Sì, perché il venditore porta a porta è chi, come dice il nome stesso, vende un prodotto per conto di un’azienda, direttamente al domicilio di una persona e, molto spesso, senza nessun preavviso, quindi rivolgendosi ad un pubblico “freddo”.

Quindi si rapporta con diverse persone ogni giorno e deve essere in grado di descrivere al meglio il prodotto che vende e le sue caratteristiche in modo da finalizzare la vendita e quindi guadagnare.

Oltre alle capacità comunicative e di linguaggio

Oltre alle capacità comunicative e di linguaggio, il venditore porta a porta deve avere anche un aspetto curato che infonda fiducia nelle persone.









Inoltre deve saper organizzare bene il suo tempo in modo da inserire un buon numero di appuntamenti ogni giorno e raggiungere i risultati prestabiliti, perché purtroppo in questo lavoro i rifiuti e “le porte in faccia” sono numerose, quindi fare più appuntamenti al giorno significa avere più probabilità di fare le vendite che si sono prestabilite.

E da questo discende che il venditore porta a porta non deve essere un tipo ansioso e desideroso ad ogni costo di raggiungere le vendite perché, in caso di rifiuti, questo comporterebbe solo un calo nelle sue performance.

Ma deve mantenere la calma ed essere organizzato e flessibile.

Queste competenze e capacità sono innate in una persona ma volendo si possono sviluppare e potenziare insieme a tante altre skills frequentando alcuni corsi che con il tempo si sono decisi di organizzare proprio per coloro che si dedicano alle vendite.

Ci sono infatti corsi di vendita specifici per determinati servizi o prodotti o scuole di formazione per preparare i venditori a saper interloquire con i clienti proprio come se stessero recitando un copione.