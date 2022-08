Counselor, come ci si diventa

Il counselor è un consulente che opera in diversi contesti: scolastico, familiare, aziendale, sentimentale, sportivo, religioso. Il suo compito è quello di ascoltare e comprendere quello che il paziente/cliente ha da dire, allo scopo di garantire:

il miglioramento delle sue competenze relazionali e comunicative

una maggiore consapevolezza e conoscenza di se stesso

il superamento di eventuali problematiche personali

una migliore capacità di prendere decisioni

Ma come ci si diventa counselor?

In Italia non esiste un corso di studi o universitario per diventare counselor, tuttavia, date le competenze e le abilità che questo professionista deve avere, può essere utile intraprendere un corso di laurea in sociologia, comunicazione o psicologia. Oggi uno del lavori più gettonati in proprio è proprio il counselor.

Un counselor, infatti, deve avere:

capacità comunicative e relazionali

l’attitudine ad ascoltare l’altro senza pregiudizi, in modo neutrale

l’empatia

lo spirito di ascolto e osservazione

buone conoscenze di tipo psicologico e sociale

In alternativa alla laurea il counselor può svolgere il suo mestiere anche usando gli strumenti e le competenze maturate in corsi professionalizzanti.









Invece, dopo la laurea, può seguire corsi privati di counseling per conoscere gli strumenti per migliorare la relazione con i propri pazienti/clienti, oppure dei master di specializzazione in counseling, tenuti da università fisiche o telematiche, in Italia o all’estero.

L’ASPIC (Scuola superiore europea di counseling) propone anche corsi privati di counseling e coatching per laureati in altre discipline, ad esempio avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro oppure corsi rivolti a professionisti che già operano in ambito:

psico-pedagogico

educativo

comunitario

sociale

sanitario

aziendale

legale

commerciale

L’obiettivo di questi corsi di durata più breve di un master o di un corso professionale è quello di ampliare la conoscenza degli strumenti usati per migliorare la relazione e il livello di empatia del professionista nei confronti dei propri pazienti, allievi e/o clienti.