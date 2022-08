Orafo, quanto si guadagna in media 

Un orafo è un professionista artigiano e creativo che si occupa di progettare e fabbricare gioielli o oggetti in oro, argento o altri metalli preziosi o anche di effettuare riparazioni, un lavoro in proprio creativo e molto particolare che ha bisogno di una notevole conoscenza.

Eventualmente può occuparsi dell’incastonatura di pietre preziose o dell’incisione di frasi o disegni, in base al livello di specializzazione. Quindi un orafo, per poterlo diventare, deve formarsi adeguatamente e fare esperienza pratica presso botteghe artigiane o aziende.

Ma quanto guadagna in media questo professionista?

Generalmente il lavoro dell’orafo ha compensi alti ma molto dipende dal ruolo ricoperto. Un apprendista orafo, che ha conseguito un diploma e che fa pratica presso una bottega di un artigiano con esperienza, può percepire uno stipendio di 700-800 euro al mese.

Se invece ricopre il ruolo di operaio di un’industria orafa, lo stipendio si aggirerà intorno ai 1200 euro al mese (secondo il CCNL di categoria) ma può arrivare ai 2100 euro al mese per un operaio al settimo livello.









Guadagnano in media di più gli artigiani orafi titolari che percepiranno uno stipendio più alto, ma non quantificabile per certo, perché dipenderà dalla bravura dell’orafo e dalle abilità di marketing di questo.

In media lo stipendio può aggirarsi fra i 1500 e 2000 euro al mese.

Discorso diverso per l’orafo che lavora per grandi case di moda della gioielleria come Bulgari, conosciuta in tutto il mondo nel settore del lusso.

Seppur la progettazione, la creazione e la produzione dei gioielli di questo brand rimanga circoscritta all’interno dell’azienda, un orafo junior da Bulgari potrebbe percepire anche più di 20 mila euro all’anno.

Quindi i guadagni di un orafo dipendono dal livello della sua esperienza, dalle sue abilità e dal ruolo ricoperto presso una bottega o un’azienda del settore.

In ogni caso la passione, la costanza e il saperci fare, sono fattori importanti per fare carriera in questo campo.