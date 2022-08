La professione di orafo rientra nell’artigianato, infatti si configura come un’attività artigianale che consiste nel creare a mano oggetti e gioielli in metalli e pietre preziose, e anche nella susseguente vendita. Un’attività in proprio molto creativa ma che ha diversi aspetti da analizzare.

Vendita che però è diversa rispetto alla vendita di prodotti di gioielleria, in quanto in questo caso il venditore vende oggetti e gioielli preziosi che ha prodotto lui. L’orafo, invece, vende prodotti da lui realizzati e creati, eseguendo gli adempimenti previsti per il commercio al dettaglio di preziosi.

Può anche vendere i gioielli e gli oggetti da lui realizzati a negozi di oreficeria e gioiellerie.

Dunque l’orafo si occupa di:

fusione e saldatura dei metalli preziosi e leghe di metallo

riparazione di manufatti orafi o gioielli

incisione dei metalli

disegno della bozza dell’oggetto da realizzare

lucidatura dei prodotti

approvvigionamento e manutenzione delle materie prime

taglio e limatura delle parti in metallo

L’orafo può svolgere diversi ruoli nelle varie fasi del processo produttivo:









Incisore : se incide lettere, numeri o simboli sugli oggetti destinati alla vendita

: se incide lettere, numeri o simboli sugli oggetti destinati alla vendita Incastonatore : se si occupa di incastonare delle pietre preziose

: se si occupa di incastonare delle pietre preziose Designer orafo : se provvede al disegno dei gioielli anche attraverso l’uso di strumenti informatici

: se provvede al disegno dei gioielli anche attraverso l’uso di strumenti informatici Cerista o modellista orafo : se prepara i modelli in cera per la realizzazione dell’oggetto

: se prepara i modelli in cera per la realizzazione dell’oggetto Addetto alla fusione : se segue la fase di fusione e saldatura dei materiali

: se segue la fase di fusione e saldatura dei materiali Gemmologo : se stabilisce la qualità delle pietre preziose e ne riconosce le caratteristiche

: se stabilisce la qualità delle pietre preziose e ne riconosce le caratteristiche Lucidatore: se si occupa della lucidatura e rifinitura dell’oggetto

L’orafo che sia anche imprenditore (cioè vuole vendere quanto da lui realizzato) deve iscriversi all’Albo delle imprese artigiane competente per territorio.

Può svolgere la sua professione in proprio o come dipendente di un’impresa artigiana.

Se svolge la professione in un’attività commerciale, l’orafo si occupa anche dell’esposizione dei gioielli e della loro vendita diretta.

Infine, se è anche il titolare, tiene la contabilità svolgendo pratiche burocratiche e fiscali.