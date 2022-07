Autonoleggio, come aprirne uno

Quella dell’autonoleggio è una realtà consolidata perché sono tantissime le persone che preferiscono prendere un auto a noleggio (a lungo termine) piuttosto che acquistarla oppure hanno la necessità di noleggiare un veicolo quando sono in vacanza o per altre esigenze.

Per questo motivo, essendo un’attività sempre molto remunerativa, molte persone potrebbero essere interessate a cominciarne una in proprio.

Vediamo quindi come aprire un autonoleggio

Non è necessario che il proprietario dell’autonoleggio abbia determinati titoli di studio, tuttavia è richiesto:

il possesso della patente di guida

l’attestazione di una fedina penale pulita

l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

la mancanza di anteriori procedure fallimentari e di condanne penali

se l’attività prevede anche il servizio di noleggio con conducente, bisogna fare richiesta al Comune di una licenza assegnata dall’ente locale a seguito di apposita selezione

Inoltre è necessario possedere un parco auto o un’autorimessa di dimensioni tali da ospitare i mezzi da dare a noleggio: per questo motivo bisogna inviare al Comune la planimetria dei locali e i dati delle vetture da noleggiare.









Inoltre i locali devono essere tenuti a norma, con il nulla osta dell’ASL.

Poi è necessario assicurare i mezzi di trasporto noleggiati ed essere in regola con le manutenzioni e le revisioni dei mezzi.

Se nell’attività di autonoleggio sono presenti dei dipendenti, è necessario comunicare al Comune i loro dati anagrafici e pagare loro i contributi.

A parte tutta la burocrazia necessaria per aprire un’attività di autonoleggio, bisogna considerare anche i costi.

Infatti per aprire un’attività del genere è necessario che il titolare dimostri un certo capitale di base, a cui bisogna aggiungere spese come quelle legate all’acquisto dei mezzi da noleggiare.

Per questo motivo, per risparmiare sull’apertura di un autonoleggio si può considerare il franchising, quindi avviare un’attività con una compagnia di autonoleggio già conosciuta che possa fornire le competenze e il sostegno necessario per partire.