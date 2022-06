Edicola, i permessi da richiedere

Sebbene al giorno d’oggi le notizie si leggano prettamente sui giornali o sui portali online, sono ancora tante le persone che amano leggere il proprio quotidiano o rivista preferita in formato cartaceo. Ma è facile aprire un’edicola e iniziare un lavoro in proprio?

Ecco allora che può essere una buona idea quella di aprire un’edicola

Vediamo quali sono i permessi da richiedere per aprire quest’attività.

Come per molte altre attività commerciali, anche per l’apertura di un’edicola bisogna seguire un iter burocratico che prevede:

l’apertura della Partita IVA

l’iscrizione alla Camera di commercio

l’iscrizione all’INPS e all’INAIL

la richiesta di autorizzazione da parte del Comune in cui si aprirà l’attività

Solo una volta ottenuti tutti i permessi per aprire l’edicola, si potrà iniziare l’attività. Però bisogna prima mettersi in contatto con la Federazione Italiana Editori Giornali per la fornitura di quotidiani, riviste e altro materiale editoriale.









Ecco allora i permessi da richiedere per aprire un’edicola.

Va detto, però, che bisogna contestualmente anche ricercare il luogo in cui aprire l’edicola che deve essere, preferibilmente, vicino ad una strada di grande richiamo, magari vicino ad altre strutture o ad un parcheggio ampio.

Infine, per quanto riguarda i costi, bisognerà considerare quelli legati all’acquisto o all’affitto del locale in cui si aprirà l’edicola.

Quindi bisogna considerare l’arredo, le utenze e gli eventuali dipendenti.

In alternativa si può ricorrere ad un chiosco prefabbricato che ha un costo a partire da 50 mila euro, a cui bisogna aggiungere l’impianto elettrico e, se necessario, il rifacimento dei servizi igienici e gli altri adeguamenti previsti dalla legge.

Chiunque abbia già un gruzzolo da parte per partire con quest’attività, può farlo; altrimenti si può richiedere un finanziamento a fondo perduto o un prestito agevolato.

Per ultimo, un’idea per aumentare le proprie entrate, potrebbe essere quella di aprire un’edicola che rivenda anche tabacchi oppure che faccia anche da bar.