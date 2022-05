Host Airbnb, come diventarlo

Airbnb permette a chiunque di mettere in affitto una stanza di casa propria o un intero appartamento. Andando sul portale Airbnb, dunque, si può scegliere la stanza o l’appartamento adatto per la propria vacanza, il proprio viaggio di lavoro o di studio o altro.

Una piattaforma di condivisione nata nel 2007 ma che sta sempre più spopolando, anche per via dell’importanza che la sharing economy sta ricoprendo ai tempi nostri.

Ma come diventare host Airbnb?

Un host Airbnb è in pratica il soggetto che mette in affitto una stanza o un appartamento. La prima cosa da fare per diventarlo è registrarsi ad Airbnb, quindi cliccare in alto a destra su “Diventa un host”.

A questo punto sarà sufficiente pubblicare il proprio annuncio in maniera gratuita, descrivendo l’alloggio o la stanza, quanti ospiti può accogliere e allegando delle foto.









Sebbene l’host possa decidere autonomamente gli orari per il check in e il check out, e le tariffe, Airbnb suggerisce, tramite i suoi strumenti, delle tariffe competitive.

Inoltre l’host Airbnb potrà comunicare in maniera diretta con i propri clienti, per dare qualsiasi informazione e chiarire qualsiasi dubbio.

Dunque la procedura per diventare un host su Airbnb è davvero facile e veloce e si potrà sin da subito iniziare a guadagnare.

Infine se l’host non ha tempo di dedicarsi alla gestione dell’alloggio, potrà affidarsi ad un co-host Airbnb nella propria zona.

La collaborazione con un co-host si può attivare molto velocemente mandando una richiesta specificando i dettagli.

Airbnb provvederà ad inviarla agli host esperti che sono presenti nella zona, in modo da essere più rapidi per risolvere eventuali problemi o per partecipare alle procedure di un check in e altro.

Le richieste dei co-host arriveranno entro 24 ore; a quel punto basterà semplicemente scegliere quale host è più conveniente e accettare il preventivo per aggiungerlo come co-host Airbnb.