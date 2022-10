Università telematiche, sono riconosciute?

L’università telematica (o università online) viene ogni anno scelta da migliaia di studenti in Italia. Si tratta di un istituto di istruzione di ordine superiore riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca) che offre corsi frontali e da remoto e la possibilità di sostenere esami e di conseguire il titolo di laurea valido a tutti gli effetti.

Infatti si possono seguire corsi di laurea triennali o specialistiche e magistrali, ma anche corsi di specializzazione e master online di 1° e 2° livello, corsi di alta formazione e di perfezionamento.

Le università telematiche, rispetto alle università tradizionali, svolgono insegnamento via Internet e sfruttando la modalità e-learning, invece che lezioni frontali da svolgersi rigorosamente nelle sedi fisiche.

Inoltre ogni studente può dedicare allo studio il tempo che vuole e dove vuole perché ha bisogno solo di un computer o tablet e di una connessione ad Internet.









Lo studio, inoltre, può diventare compatibile con la propria carriera lavorativa. Le università online sono private ma sono accessibili a tutti e rilasciano titoli di laurea riconosciuti a tutti gli effetti.

Inoltre hanno il vantaggio di avere costi inferiori rispetto a quelli degli atenei tradizionali perché non sarà necessario spostarsi presso la sede della facoltà, acquistare materiale didattico (dato che è presente sulla piattaforma di e-learning) e pagare costi di affitto di un appartamento o di una camera dove si trova la facoltà.

In particolare i costi variano tra i 1000 e i 6000 euro all’anno, in base all’università e al corso di laurea scelto. I costi però sono fissi, a differenza di quanto avviene negli atenei tradizionali dove rette variano in base all’ISEE.

Attualmente le università telematiche riconosciute dal MIUR sono 11, ognuna con una proposta formativa diversa, e cioè:

Università Online Unimarconi (la prima in Italia)

Università Online Unitelma

Università Online eCampus

Università Online San Raffaele

Università Online Unidav

Università Online Uninettuno

Università Online Unicusano

Università Online IUL

Università Online Unifortunato

Università Online Unipegaso

Università Online Mercatorum